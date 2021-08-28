لبنان | تركيا.. اعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون بتهمة الصلة بـ”حركة الخدمة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت السلطات في تركيا قرارا باعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون في إطار العمليات المستمرة ضد “حركة الخدمة” منذ نحو 5 سنوات، حسبما أفادت صحيفة “زمان” التركية.

وحسب الصحيفة، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمرا باحتجاز 41 شخصا، من بينهم عسكريون نظاميون يعملون في القيادة العامة لقوات الدرك.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه “نتيجة للعمل الذي قام به جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن صدرت أوامر اعتقال بحق 41 ضابط صف 5 منهم كانوا في الخدمة الفعلية و 36 تم إيقافهم مؤقتا عن الخدمة أو فصلهم بمرسوم”.

وعلم أن 30 شخصا من بين الـ41 اعتقلوا في عملية متزامنة في 32 مقاطعة من قبل فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة أنقرة.

وتتهم الحكومة التركية “حركة الخدمة” التابعة للمعارض فتح الله غولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.