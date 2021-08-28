لبنان | الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بالحرارة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبداية انحسار الكتل الحارة عن الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات. يحتمل تساقط أمطار متفرقة في البقاع الشمالي بسبب كتل هوائية باردة نسبيا في الطبقات العليا للغلاف الجوي وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر تأثيرها حتى مساء يوم الأحد حيث تنحسر تدريجا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب خلال الليل على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبداية انحسار الكتل الحارة عن الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات. يحتمل تساقط أمطار متفرقة في البقاع الشمالي بسبب كتل هوائية باردة نسبيا في الطبقات العليا للغلاف الجوي وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 33 درجة، في الداخل من 21 الى 42 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب وخاصة ابتداء من مساء غد الأحد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:30°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 19,11