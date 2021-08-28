لبنان | إنقطاع إرسال “تاتش” في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

إشتكى أبناء مدينة الهرمل، وخصوصا مناطق القصر، الشربين، الجرود السوح، وادي الكرم، العاصي وبيت الطشم، من إنقطاع إرسال شركة Touch، وتمنوا على المعنيين إيجاد حل للمشكلة لتسهيل أمور المواطنين كون محافظة بعلبك الهرمل ترتبط بمحافظة الشمال.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد افادت معلومات منذ يومين أنّ أحد مواقع الإرسال التابعة لشركة Touch في الضبيّة انفصل عن الشبكة بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد المازوت، علماً أنّ هذا الموقع يمدّ ٧ مواقع أخرى، وهو الأمر الذي أوقف الإتّصالات نهائياً على نطاق واسع.

كذلك سجّل انقطاع ارسال خطوط شبكة touch عن عدد من المناطق في طرابلس ايضاً.

وبما أن المعنيين وبدل البحث عن حلول جدية يقترحون العجائب على اللبنانيين، كما فعلت مؤخراً المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي التي دعت اللبنانيين الى التخفيف من المشاوير للتأقلم مع أزمة المحروقات… ننتظر أن يفحمنا مسؤول جديد “بحل” لأزمة إنقطاع شبكات الإرسال التي باتت متكررة.