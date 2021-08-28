لبنان | جعجع لعون ودياب: أنتم تتحملون مسؤولية كل هذا الانهيار

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

حمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الانهيار الكامل الذي يعيشه لبنان.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال: انتم تتحملون مسؤولية كل ما يجري على محطات بيع المحروقات، كما تتحملون مسؤولية اي حادثة تقع على هذه المحطات واي تقصير في اي مستشفى او قطاع وأي انهيار يحصل في معمل او مقهى او متجر نتيجة الفوضى العارمة السائدة في سوق المحروقات”.

وأضاف: “تتحملون مسؤولية كل ذلك، لأن الحل واضح ومعروف وانتم تحجمون عن اتخاذ القرار، الحل الفعلي هو بتحرير أسعار المحروقات والدواء وإصدار البطاقة التمويلية فوراً”.

وتابع: “كل ما عدا ذلك تأزيم أكبر فأكبر وفوضى تنتشر أبعد وأبعد ومواطن لبناني متروك لقدره”.