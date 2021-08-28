لبنان | عراجي: الهدف أصبح واضحاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”: “ثلاثة رؤساء كلفوا لتشكيل الحكومة لغاية الآن وفشلوهم. الهدف أصبح واضحاً إلغاء اتفاق الطائف، الذي أوقف الحرب الأهلية المدمرة، بعدها مؤتمر تأسيسي جديد لوضع عقد سياسي بديل، قد يدخلنا في نفق مظلم لا نعرف كيفية الخروج منه”.

في المقابل، تصاعدت التحذيرات داخلياً وخارجياً من مغبة سقوط لبنان في براثن الفوضى والانهيار مع استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل تعطل تشكيل الحكومة منذ نحو عام.

وفي تحذير وصف بالأقوى لصدوره من مسؤول أمني رفيع، طالب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المؤسسة الأمنية بالصمود، محذرا من الفوضى إن سقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية لقوات الأمن العام، قال عباس “التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول” منبها على أن “سقوط الدولة سيقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات”.