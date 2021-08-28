لبنان | مصلحة الليطاني: قطع المياه عن بعض بلدات صيدا جزين للصيانة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “فرق الصيانة والتوزيع في دائرة مشروع ري صيدا – جزين في لبعا، ستقطع مياه الري عن المشتركين في بعض البلدات ابتداء من صباح يوم الإثنين في 30/8/2021 ولمدة أربعة أيام لإجراء صيانة عطل على الشبكة الرئيسية في عين المير قبل نقطة المهرب Vi 3 -4 /1 بمسافة 120 مترا”، ولفتت الى ان “البلدات التي ستتأثر التغذية بمياه الري فيها، هي: عين المير، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم وزغدرايا”.

وطلبت من المشتركين المستفدين من مياه المشروع “أخذ التدابير اللازمة في ري محاصيلهم، لحين انتهاء أشغال الصيانة المطلوب تنفيذها”.