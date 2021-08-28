لبنان | هل ينطلق العام الدراسي حضورياً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عقد اجتماع تربوي طارئ بين وفدي اتحاد المدارس الخاصة برئاسة منسقه الاب يوسف نصر ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب رودولف عبود، ناقشا خلاله آخر المستجدات التربوية والهواجس التي تحيط بالمعلمين، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العائلة التربوية وجودة التعليم، واختتم الاجتماع ببيان شدد فيه المجتمعون على “ضرورة الحفاظ على المؤسسات التربوية الخاصة حفاظا على التربية والتعليم، التأكيد أن المعلمين هم من الركائز الاساسية للعائلة التربوية الاساسية، وأهمية صندوق التعويضات كعامل اساسي لديمومة المؤسسة التربوية والمعلمين فيها”.

وتم التوافق على “أهمية انطلاق العام الدراسي حضوريا، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض هذه الانطلاقة، مع ضرورة اعادة النظر في رواتب المعلمين بما يكفل انصافهم ولا يؤثر سلبا على استمرار المؤسسة التربوية، واستئناف المفاوضات الجدية بما يختص بالقانون ال 46 بكل مندرجاته”.

ودعا المجتمعون في بيانهم الى “تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص بما في ذلك العمل على تأمين الدعم من الهبات الخارجية المتوقعة مما يخفف الاعباء الاضافية عن كاهل الاهل، مع ضرورة اعتماد الخطاب المعتدل للحفاظ على العائلة التربوية”.

كما دعوا الى “إبقاء الجلسات بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة مفتوحة الى حين الوصول الى حلول ممكنة تساعد العائلة التربوية بحمل رسالتها التربوية والوطنية وتحفظ وحدتها”.