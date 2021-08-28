لبنان | بالفيديو.. ضبط مستودع أدوية مدعومة ومخزنة في عين المريسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نفذ مفتشو وزارة الصحة العامة مساء اليوم، وفي إطار عمليات الدهم المستمرة، مداهمة لمستودع للأدوية في منطقة عين المريسة حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعومة المخزّنة.

وبناء على اتصال إدعى وجود مستودع مخالف في الحمرا، تم التقصي الميداني وتبين للمفتشين أن الإتصال كاذب ومن شأنه تبديد الجهود، وفق بيان لوزارة الصحة.

وستواصل فرق الوزارة عملها بتتبّع حركة الأدوية ودهم المستودعات التي يظهر برنامج MEDI-TRACK التابع للوزارة أنها قد تكون مخالفة، على أن يؤازر مفتشو الوزارة مفتشي نقابة الصيادلة في جولاتهم الرقابية على الصيدليات.