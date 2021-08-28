لبنان | رئيس بلدية عكار العتيقة يستنكر إنشاء صفحات تهدف إلى بث الفتن

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن رئيس بلدية عكار العتيقة محمد خليل البيان الآتي:

تصدر في الأيام الأخيرة أخبار كاذبة وتسجيلات صوتية حاقدة منسوبة إلى رئيس بلدية عكار العتيقة حيث أنشئت صفحات بإسمه ونسبت بعض الأصوات له يتهجم فيها على شخصيات سياسية وفعاليات من المنطقة.

إن رئيس بلدية عكار العتيقة يستنكر إنشاء صفحات باسمه وصفحات باسم عكار العتيقة يُنشر عليها أخبار غير دقيقة تهدف إلى بث الفتن وتأجيج الخلافات وإثارة النعرات.

إن رئيس البلدية يرفض كل هذه الإتهامات الباطلة وكل ما هو منسوب باسمه وهو يعرّف عن نفسه في كل مكالمة تُنشر للرأي العام العكاري واللبناني.

إن الموضوع أصبح في عهدة الجيش اللبناني وكلنا ثقة به وفعاليات القرى المجاورة مشكورة على جهودها ،رحم الله الشهداء، ونتمنى أن تصدر نتائج التحقيق في أسرع وقت.