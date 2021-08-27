لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 22 دقيقة
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات بشأن فيروس “كورونا” داخله، وجاء فيه:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 258
AstraZeneca: 250
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 463 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 44.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1279 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18.
– حالات وفاة: 1.