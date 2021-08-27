لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات بشأن فيروس “كورونا” داخله، وجاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 258

AstraZeneca: 250

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 463 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 44.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1279 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18.

– حالات وفاة: 1.