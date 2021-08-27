لبنان | بلدية بيروت: تشكيل فرق لمساعدة رامكو على إزالة النفايات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

“نظرا للصعوبات التي تجتازها مدينتنا الحبيبة بيروت والأزمات المتلاحقة التي تعصف بكل القطاعات البنيوية، وكان آخرها قطاع النفايات، ومصدر هذه الأزمة واحد، وهو انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار المحروقات والنقص الحاد في مخزونها، الأمر الذي انعكس على العقد الموقع بين بلدية بيروت وشركة رامكو لناحية كنس النفايات وجمعها، حيث ارتفعت الأكلاف عشرات المرات، مما زاد صعوبات المتعهد وقدرته على القيام بواجباته، إذ ارتفع على سبيل المثال سعر تنكة المازوت من عشرين ألف ليرة منذ تاريخ توقيع العقد إلى ما يفوق الأربعمائة الف ليرة لبنانية في الوقت الحاضر، ناهيك عن ارتفاع أسعار العناصر الأخرى الداخلة في تحديد السعر.

وحيث أن هذه الأمور تؤلف قوة قاهرة وتخرج عن قدرة المتعهد وقدرة البلدية على تحملها. لذلك، قرر الطرفان بالإتفاق المتبادل بينهما التعاون والتلاقي لمواجهتها رحمة بالمواطنين.

وسيتم درس السبل القانونية المتاحة من ضمن العقد لحل هذا الإشكال.

وبغية رفع الضرر عن المواطنين قام محافظ بيروت القاضي مروان عبود بتشكيل فرق من عناصر فوج الإطفاء والحرس وموظفي البلدية وعمالها لمساعدة المتعهد شركة رامكو على إزالة النفايات من شوارع بيروت، وهو شخصياً يشارك في تلك الحملة، لأن الأساس بالنسبة إليه هي صحة أهل بيروت وسلامتهم، في ظل انقطاع الكهرباء وسائر الخدمات.

وأكد عبود أن المشكلة وطنية لا تقتصر على مدينة بيروت، فحسب بل هي مشكلة وجودية تهدد كيان الوطن بالعموم، ومدينة بيروت بالخصوص.

وفي الختام، نرجو من المواطنين التفهم ومن المسؤولين العمل على حل أزمة المحروقات وانهيار سعر صرف العملة ، وهما المسبب الأساسي لسائر المشاكل المتفرعة، ومنها أزمة النفايات، وسيقوم المحافظ عبود بالاتصال بجميع المسؤولين في الدولة لطلب المساعدة لحل هذه الأزمة”.