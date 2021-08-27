لبنان | إليكم موعد انحسار موجة الحر الشديد في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن استمرار موجة الحر الشديدة، مع درجات حرارة وصلت إلى الـ٤٠ بقاعاً، و٣٥ في الساحل، يومي السبت ٨/٢٧ والاحد ٨/٢٨ ، لتنحسر قليلاً الاثنين الى ٣٧ بقاعاً و٣٤ ساحلاً وتعاود ارتفاعها الثلاثاء ٨/٣١، الاربعاء ٩/١ والخميس ٩/٢ إلى ٤٠ بقاعاً و٣٥ في الساحل.

وتنحسر موجة الحر جزئياً يوم الجمعة في ٩/٣ والسبت ٩/٤ أما كلياً يوم الأحد ٩/٥، مع بقاء درجات الحرارة ما بعد ٩/٥ فوق معدلها ، أي ٣٣ بقاعاً و٣٢ في الساحل.

ونصحت المصلحة أصحاب كروم العنب إجراء عملية ري خلال اليومين المقبلين، لللتخفيف من سلبيات موجة الحر.