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لبنان | إليكم موعد انحسار موجة الحر الشديد في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن استمرار موجة الحر الشديدة، مع درجات حرارة وصلت إلى الـ٤٠ بقاعاً، و٣٥ في الساحل، يومي السبت ٨/٢٧ والاحد ٨/٢٨ ، لتنحسر قليلاً الاثنين الى ٣٧ بقاعاً و٣٤ ساحلاً وتعاود ارتفاعها الثلاثاء ٨/٣١، الاربعاء ٩/١ والخميس ٩/٢ إلى ٤٠ بقاعاً و٣٥ في الساحل.

وتنحسر موجة الحر جزئياً يوم الجمعة في ٩/٣ والسبت ٩/٤ أما كلياً يوم الأحد ٩/٥، مع بقاء درجات الحرارة ما بعد ٩/٥ فوق معدلها ، أي ٣٣ بقاعاً و٣٢ في الساحل.

ونصحت المصلحة أصحاب كروم العنب إجراء عملية ري خلال اليومين المقبلين، لللتخفيف من سلبيات موجة الحر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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