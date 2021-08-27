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لبنان | وزير المال بحث مع المجذوب في تسهيل العودة إلى العام الدراسي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

غازي وزني

استقبل وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه السيدة هيلدا خوري ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر.

وتم خلال الاجتماع البحث في آلية التعاون بين الوزارتين لناحية تسهيل العودة إلى العام الدراسي في القطاعين الرسمي والخاص بما خصّ الأساتذة والأهالي.

وأكد وزير المالية استعداده لمتابعة كافة المقترحات المقدمة لبتها خلال الأسبوع المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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