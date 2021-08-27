لبنان | الأمن العام: لهذه الأسباب توقفت الحركة على معبر العبودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 4:24 مساءً

أوضحت مديرية الأمن العام أنه بسبب انقطاع الإتصالات في منطقة عكار نتيجة توقف بعض السنترالات التابعة لهيئة أوجيرو عن العمل، تواجه مراكزها الحدودية في تلك المنطقة (مركز العبودية- العريضة – والبقيعة) صعوبات تقنية تعيق العمل فيها.

وعليه تُعلم المديرية العامة للأمن العام المسافرين أنه سيتم، موقتاً، وقف حركتي الدخول والخروج من وإلى لبنان عبر هذه المراكز، ويمكن هؤلاء المسافرين الذين يستوفون شروط الدخول إلى لبنان الإستعاضة عن تلك المراكز بالتوجه إلى مركزي المصنع والقاع الحدوديين للدخول، بإنتظار معاودة العمل بتلك السنترالات وعودة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي.