لبنان | كهرباء لبنان: محطة التحويل في بعلبك خارج السيطرة منذ 3 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن محطة التحويل في بعلبك لا تزال منذ 3 أشهر خارج سيطرة المؤسسة، إذا يقوم بعض الأشخاص بتحويل التيار الكهربائي وفق ما يرتأون والى المناطق التي يرغبون.

وقد تسببت هذه العملية قبل ظهر اليوم بانهيار كامل لشبكة الكهرباء وانقطاع تام للتيار الكهربائي، وتحاول الفرق التقنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان إعادة الشبكة إلى وضعها للإستمرار في الحد الأدنى من التغذية.

وناشدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان المعنيين بالتدخل لحل مشكلة محطة التحويل في بعلبك، مطالبةً القوى الأمنية بوضع قوة ثابتة هناك لمنع التعديات التي تحصل.