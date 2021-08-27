لبنان | رئاسة الجمهورية: مستمرون بالتصدي لمكامن الخلل في الدولة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين، آسفاً اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته.

وقال في بيان: ان “العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.

وأكد أن رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية.

وشدد على أن الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية.

ولفت إلى أن توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها.

وقال: “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.