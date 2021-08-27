لبنان | 418 حالة نشطة في محافظة بعلبك – الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك – الهرمل بلغ 32510 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، وعدد الحالات النشطة سجل 418 حالة نشطة وعدد حالات الشفاء ارتفع من 31186 الاسبوع الماضي ليسجل 31444 حالة شفاء و711 حالة وفاة حتى اللحظة.

وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.

في المقابل، لفت مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إلى أن عدد حالات الكورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

وقال:” ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى الكورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح اقسام الكورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى”.