لبنان | المجذوب فتح باب الترشيح لعضوية مجلس التعليم العالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 24 دقيقة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المحذوب فتح باب الترشيح لعضوية مجلس التعليم العالي.

وجاء في نص الاعلان: “لما كانت المادة 13 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014 تنص على إنشاء مجلس للتعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويضم في عضويته ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وحيث أن البند 2 من المادة 14 في القانون المذكور آنفا ينص على تمثيل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وفق الآتي:

ممثلان اثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي 50 عاما على الأقل،

ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 عام وتقل عن 50 عام.

على أن تقوم كل من مجموعتي الجامعات المنوه عنهما أعلاه باختيار من يمثلونها، وذلك بالانتخاب ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويته في المجلس إلا بعد انقضاء مدة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، وعلى أن تراعى المداورة بين المؤسسات.

وحيث أن البند 4 من المادة ذاتها يشترط في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس، أن يكون رئيسا للمؤسسة أو نائبا للرئيس أو عميدا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعي لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة خمس سنوات على الأقل.

وحيث أن المادة 15 من القانون المذكور آنفا تنص على الآتي :

يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلا عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط الاتية:

أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني،

ألا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون،

ألا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسمئة طالب،

أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسسي وفق ما هو منصوص عليه في القانون 285 تاريخ 30/04/2014.

وحيث أن ولاية مجلس التعليم العالي المشكل بموجب القرار رقم 952/م/2018 تاريخ 20/08/2018 المعدل بموجب القرار رقم 1118/م/2018 تاريخ 05/10/2018 تنتهي بتاريخ 20/08/2021،

لذلك ، يدعو وزير التربية والتعليم العالي مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنطبق عليها الشروط الواردة أعلاه لجهة الترشيح أو الإقتراع للتقدم إلى المديرية العامة للتعليم العالي بكتاب لهذه الغاية، خلال مهلة أقصاها 03/09/2021، على أن تجري الإنتخابات لإختيار ممثلي مؤسسات التعليم العالي الخاص في مجلس التعليم العالي وفق أحكام القانون 285/2014 في موعد يحدد لاحقا”.