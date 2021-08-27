لبنان | جنبلاط: لنبذ الفتنة والحذر من المخططات الخارجية المشبوهة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أهالي جبل العرب في سوريا بمختلف مكوناتهم وأطيافهم الى “الحذر من الانزلاق إلى الاقتتال وإلى التمسك بالوحدة ونبذ الفتنة ومحاولات زرع الشقاق في ما بينهم”.

وأكد في تصريح، أن “الأحداث المؤسفة التي جرت في اليومين الماضيين وما رافقها من تصرفات خارجة عن كل الأعراف والتقاليد من قبل بعض العابثين، لا تمثل أهل الجبل المتمسكين بعاداتهم المعروفية الأصيلة المتوارثة عن الأجداد، والتي لطالما تميزوا بها منذ القدم”.

وحذر من “المخططات الخارجية المشبوهة التي تعبث بأمن الجبل وتهدد مستقبل أبنائه”، داعيا العقلاء الى “تجاوز هذه المحنة وتكثيف العمل من أجل مواجهة هذه المشاريع الغريبة عن تاريخ جبل العرب الوطني العروبي المشرف”.