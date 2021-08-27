لبنان | النقابات العمالية: الاستمرار في الاضراب لتطبيق المساعدة الاستثنائية المالية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 11:39 صباحًا

أعلن اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستمرار بالاضراب لغاية بداية الاسبوع المقبل.

وصدر عن اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة البيان الاتي:

“بعد ان اجتمع الاتحاد برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، الذي ابدى الايجابية المطلوبة لتطبيق مفاعيل المساعدة الاستثنائية المالية وبدل النقل على مستخدمي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها الضمان الاجتماعي، اسوة بالإدارات العامة، وبما ان الايجابية لا تكفي بحد ذاتها وانما تحتاج الى قرارات تصدر عن المعنيين او تعديلا للمرسوم ذي الصلة أو بمرسوم او قرار آخر، يطالب المجلس التنفيذي للاتحاد المعنيين بالعمل على انجاز القرار المطلوب، ويعلن الاستمرار بالاضراب لغاية بداية الاسبوع المقبل.

وستحدد الخطوات المقبلة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين ويضم نقابات: عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستخدمي وعمال هيئة اوجيرو، مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، العاملين في مؤسسة كهرباء قاديشا، نقابة العاملين في النقل المشترك والعاملين في الريجي (هيئة حصر التبغ والتنباك)”.