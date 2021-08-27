لبنان | حراك المتعاقدين أعلن عن خطته للعام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، عن خطة بمتطلبات العام الدراسي وتتضمن البنود الآتية:

1-تأمين مادة البنزين للأساتذة وفانات الطلاب بشكل يومي وبسعر مدعوم من خلال خطة تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبأسرع وقت ممكن.

2-تأمين مادة المازوت للمدارس.

3- تأمين اوراق وحبر طباعة للمدارس.

4- اعفاء طلاب الثانوي من رسوم التسجيل ومجالس الأهل.

5-استبدال طلب اخراج قيد جديد بصورة عنه قديمة لأنه بات يكلف أكثر من 250الف ليرة.

6- تأمين قرطاسية كاملة من القلم الى المسطرة الى الدفتر (صغير، وسط، كبير) لكافة الطلاب في كل المراحل من الروضة حتى الثانوي.

7- تأمين انترنت مجاني مفتوح للأساتذة والطلاب.

8-اعطاء بدل نقل للمتعاقد والمستعان والاجرائي وصناديق المدارس فورا كما تعطون أساتذة الملاك (24الف ليرة باليوم).

9-احتساب كامل العقد للمتعاقدين وذلك لتذليل خسارة الساعات التي تأتي من وراء اضرابات ما يسمى هيئات التنسيق التي لا تضع في الحسبان إلا مصالحها.

10-الطلب الفوري من وزير التربية الذهاب الى وزير المال والعمل سريعا على قرار يتضمن رفع أجر الساعة الفوري لكافة المتعاقدين والمستعان بهم والاجراء بما يتناسب مع قيمة ومستوى التضخم وارتفاع الدولار”.

وأشار الحراك في بيانه الى أنه “في حال تعذر تأمين الوزارة البنزين وتوزيعه بشكل عادل للمعلمين فلا يبقى أمام وزراة التربية إلا اللجوء للتعليم أون لاين، ومتطلبات الأون لاين أخف وطأة من متطلبات التعليم الحضوري لكن على وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات والطاقة عليها تأمين طاقة إنترنت سريعة ودائمة 24 لكل معلم وطالب مجانا دون انقطاع”.

واكد “ان اللجوء الى التعليم غير الحضوري (أون لاين ) هو الحل البديل عن الحضوري طالما دونه عقبات إذا ما أردنا عدم انقطاع التربية والتعليم والدراسة والعلم والمعرفة عن الطلاب”.