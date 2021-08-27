لبنان | مروّج مخدرات ينشط في المتن ويستحصل عليها من أحد الموزعين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عددٍ من مناطق المتن.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المروّج، ويُدعى:

ر. أ. ج. (من مواليد عام 1985، لبناني)

بتاريخ 17-8-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بعد أن تمّ تحديد مكانه في غرفةٍ داخل فندق في محلّة جل الديب، وبرفقته المدعوة: – ن. ق. (مواليد عام 1977، لبنانية)

بتفيشهما والغرفة، ضُبط كمية من حشيشة الكيف، عبوات مياه بلاستيكية صغيرة تستخدم لتعاطي المخدّرات، أظرفة وورق ونايلون فارغة تحتوي على آثار من مادة باز الكوكايين وحنجور حبوب مخدّرة فارغ، ومبلغ مالي.

بالتاريخ ذاته، تم توقيف أحد زبائنه، ويدعى: – و. ش. (مواليد عام 1970، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترف (ر. أ. ج.) بشراء مادّة الباز من أحد الموزعين، وترويجها على عددٍ كبير من زبائنه. كذلك اعترف كلٌ من (و. ش.) و(ن. ق.) بتعاطي المخدّرات والاستحصال عليها من الأول.

بنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية الموزّع، ويدعى: – ع. م. (مواليد عام 2000، لبناني)

بتاريخ 18-8-2021، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة، على متن دراجة آلية، وبتفتيشه ضُبط بحوزته /100/ علبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنة العلبة الواحدة /4,8/ غ. ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج وتوزيع المخدّرات على المروّجين والزّبائن.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.