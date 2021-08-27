لبنان | حلّ لتثبيت أسعار المواد؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

بعد إطلاق الصرخة مع القطاعات الإنتاجية، أشار نقيب الشركات المستوردة هاني بحصلي الى انه تمّ التوصل الى اتفاق قضى ببيع المازوت على أساس السعر العالمي والذي يعادل نصف سعر السوق السوداء، موضحا ان تأمين المازوت بسعر واحد من شأنه ان يؤدي الى ثبات الأسعار وبالتالي تراجع أسعار بعض السلع وهذه خطوة إيجابية نحو الثبات العالمي.

وتوقع في حديث إذاعي تسليم المازوت على اساس العالمي في غضون أسبوع الى عشرة أيام في ضوء الطلب الكبير في مقابل العرض القليل، كما لفت الى أن حلّ أزمة البنزين لا يزال جزئيا لأن التوقف في الطوابير للتزوّد بالمادة يؤخّر عملية تسليم السلع من قبل الشركات المستوردة الى التجار.

وردا على سؤال، أكد بحصلي ان البرادات لم تُطفأ في الشركات وقال إن حالات التسمّم قد تكون ناتجة عن خلل في التبريد في المنازل ربما او في المحال التجارية.