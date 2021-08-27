لبنان | الدفاع المدني: 66 مهمة في الـ24 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، ان” عناصرها تمكنت، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شبَّ في مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار بين (عنجر ومجدل عنجر).

كما تمكنت خلال ال 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت على الشكل الاتي:

– إخماد حرائق (عدد47):

أعشاب (عدد31):

(م.بيروت) (عدد1): البيال/وسط بيروت.

(م.جبل لبنان) (عدد7): عين زحلتا – عمشيت – صوفر – عين بزيل – بزمار.

وأشجار : بيصور – المنيطرة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد7) : القبة – حرف مزيارة – مجدليا – بخعون.

وأشجار في : كفرعبيدا – البترون – (مار ماما والدوق).

(م.عكار) (عدد4) : منجز – رحبة – الدورة.

وأشجار في : الكواشرة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : الغازية – سيروب – صيدا.

(م.النبطية) (عدد4) : النبطية – الجميجمة – كفرصير – حاريص.

(م.البقاع) (عدد4) : الفرزل (*2) – مكسة – وادي العرائش.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : واشجار في وادي فعرا

منازل (عدد2) : كوسبا – قرنايل.

سيارات (عدد1) : التحويطة.

مؤسسات(عدد1) : داخل محطة لتوزيع المحروقات في رياق.

كهرباء(عدد8): مولد في : حدشيت، ميفدون – 3 مولدات في حارة حريك – غرفة كهرباء في: انطلياس، الفنار، برج البراجنة – محول وأسلاك في حرار – لوحة فواصم داخل شقة في حارة حريك.

نفايات (عدد3) : وأعشاب في : النبطية، كفرصير،عاليه.

– نقل وإسعاف (عدد17):

حوادث (عدد15): طريق الجديدة – قريطم (*2) – البسطة الفوقا – راس النبع – حارة صخر – الغبيري – الحمرا (*2) – مزرعة يشوع – المعمورة – كفور العربي – الفرزل (*2)- برج البراجنة.

حوادث سير(عدد1) : ادونيس ونقل جريحين إلى المستشفى.

مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : الكولا ونقل مصاب بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إسعاف مواطن أصيب بأزمة قلبية خلال الإنتظار أمام محطة لبيع المحروقات على أوتوستراد مستيتا ونقله بحال إنعاش قلبي رئوي إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1) : تدشين تمثال للسيدة العذراء في كنيسة السيدة /بصاليم.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 66 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.