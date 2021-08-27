لبنان | طقس صيفي وحار.. متى تنحسر الكتل الحارة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس صيفي رطب وحار على لبنان نتيجة كتل حارة متمركزة فوق العراق والمملكة العربية السعودية وتستمر لغاية السبت وتأثيرها يكون واضحاً خصوصاً جبلاً وبقاعاً لتعود وتنحسر مطلع الأسبوع.

في التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٤ درجة بقاعا بين ٢١ و ٤٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٢ و ٣٢ درجة

٢- الجو: قليل

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

السبت: طقس صيفي حار مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٣ درجة ، من ٢٠ الى ٤٠ درجة بقاعا و من ٢١ الى ٣٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س

الاحد: طقس صيفي معتاد مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٨ الى ٣٥ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٨ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى ٢٠-٣٠كم/س.