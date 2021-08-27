لبنان | توقف خدمات أوجيرو ضمن نطاق سنترال طرابلس – البحصاص

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت “أوجيرو” عبر حسابها على تويتر توقف خدماتها ضمن نطاق سنترال طرابلس – البحصاص وعدد من المناطق المجاورة موقتا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت.

واعتذرت عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها.

في المقابل، أكد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنه في حال لم تحل أزمة المحروقات فان اوجيرو مثلها مثل أي شركة لا يمكنها الاستمرار.

وقال كريدية: “موضوع انقطاع الإنترنت في البلد غير وارد إطلاقاً ومن المستحيل أن تنقطع الشبكة إلا إذا توقّفت كهرباء لبنان كليًّا عن تأمين التيار.

وتابع: “إذا لم يعد هناك محروقات في البلد سيتوقّف كلّ شيء، ونحن في أوجيرو نعمل على أن نكون على جهوزية تامّة لمعالجة أي مشاكل في الشبكة وطالما هناك طاقة فالخدمة لن تتوقّف”.

وأشار كريدية إلى “أنّ الهيئة تحتاج من 57 إلى 100 طن من المازوت يوميا في ظلّ انخفاض ساعات التغذية من جانب مؤسسة كهرباء لبنان، ولفت إلى ان الهيئة تواصلت مع الجيش والقوى الأمنية لمواكبة وحماية الصهاريج التي تحمل مادة المازوت إلى السنترالات في كافة المناطق والحؤول بالتالي من دون توقيفها أو مصادرتها.

وعن إمكانية رفع أسعار الانترنت، أوضح كريدية ان تعديل الأسعار يحتاج إلى قرار يُتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي سننتظر تشكيل حكومة وبعدها لكل حادث حديث