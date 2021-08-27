لبنان | فهمي: تبقى مسؤولية المحافظة على الأمن هي الأساس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بمناسبة عيد الأمن العام السادس والسبعين، توجه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بالقول: “بالرغم من كل ما يمر به لبنان من معاناة تنسحب على الاجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين على حد سواء، تبقى مسؤولية المحافظة على أمن الوطن والمواطن هي الأساس”.

بدوره، وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمناسبة عيد الأمن العام السادس والسبعين، نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام، تناول فيها الأوضاع العامة في البلاد، منبها من “حالات التخاذل”، مؤكدا “العمل من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة وتخفيف تداعياتها المادية والمعنوية على المديرية وعسكرييها”.