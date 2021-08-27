لبنان | بالفيديو.. حريق هائل في جبال مجدل عنجر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 1:28 صباحًا

اندلع حريق كبير في جبال مجدل عنجر في السلسلة الشرقية، وتظهر الصور فداحة الحريق الذي يهدد عشرات الهكتارات على مع تعذر وصول آليات الدفاع المدني لإخماده.

وأهرت مقاطع فيديو وصور، كيف أن الحريق يلتهم السلسلة الشرقية في المنطقة المسماة بوادي عنجر، ما يهدد عشرات الهكتارات في المنطقة الفاصلة بين المصنع وعنجر المتاخمة للحدود السورية للحريق، حيث تعجز فرق الدفاع المدني وألياتهم الوصول اليها للقيام بالإطفاء.