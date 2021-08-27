لبنان | 31 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

تفيد وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 آب؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

محمد يوسف

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