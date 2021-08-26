لبنان | مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات

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مستشفى رفيق الحريري
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 بأن:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 180
AstraZeneca: 244
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 536 فحصا
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6
* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1277 حالة شفاء
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20
* حالات وفاة: 0″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.