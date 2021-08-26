لبنان | مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 بأن:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 180

AstraZeneca: 244

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 536 فحصا

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1277 حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20

* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.