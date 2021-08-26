لبنان | الجيش: خرقان بحري وجوي للجيش الاسرائيلي

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2021 9:02 مساءً
الجيش اللبناني
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 26/8/2021 الساعة 6.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة ثلاث دقائق ولمسافة حوالى 260 مترا.
وعند الساعة 6.50 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 50 مترا ولمدة دقيقتين.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.