لبنان | الجيش: خرقان بحري وجوي للجيش الاسرائيلي

وعند الساعة 6.50 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 50 مترا ولمدة دقيقتين.

محمد يوسف

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