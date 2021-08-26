لبنان | توضيح من مؤسسة مياه البقاع: لا فراغ إدارياً في المؤسسة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 38 ثانية

صدر عن رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لـ”مؤسسة مياه البقاع” رزق رزق التوضيح الأتي:

“فوجئت بتصريح لدولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي، بناء على معلومات مغلوطة، يتحدث فيه عن فراغ إداري في مؤسسة مياه البقاع. والصحيح أنني، وفقا للقانون، أخذت اجازة إدارية، لأسباب صحية، حسب الأصول القانونية بدءا من 1/8 ولغاية 30/9.

ولقد كلف معالي وزير الطاقة والمياه مدير عام مؤسسة مياه الشمال لتسيير الأمور الإدارية ورئيس السن في مجلس الإدارة بإدارة الجلسات خلال الاجازة. ويقوم كلاهما مشكورين بمتابعة كل الأمور، إضافة إلى متابعة المصالح عملها وفق أنظمة المؤسسة”.