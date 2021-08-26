لبنان | غوتيريش للمسؤولين اللبنانيين: شكلوا حكومة فوراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل القادة السياسيين في لبنان الى “تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل”.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة، ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما، وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.