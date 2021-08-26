لبنان | اجتماع بين حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس إدارة شركة OMT.. وهذا ما تم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2021 5:34 مساءً

ناقش حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض ما يتمّ تداوله في الإعلام حول مشروع تعميم يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار الأميركي و50% بالليرة اللبنانية.

وأكّد سلامة لمعوّض أن هذا التعميم لم يصدر.

وعرض معوّض بالأرقام التحاويل المالية الواردة إلى لبنان عبر OMT:

– حوالي 220,000 مستفيد شهرياً تصلهم التحاويل المالية من ذويهم في الإغتراب عبر OMT.

– إجمالي قيمة التحاويل الواردة من الخارج عبر OMT شهرياً هي حوالي 120 مليون دولار أميركي.

– 70% من هذه التحاويل تبلغ قيمتها أقلّ من 500 دولار أميركي.

وقدّ أكّد الحاكم أنّه سيأخذ في الاعتبار كافة هذه المعطيات عند درس أي تعميم يتعلّق بالتحاويل المالية.

شكر رئيس مجلس إدارة OMT حاكم مصرف لبنان على إيجابيّته وتفهّمه للأوضاع الاجتماعية والإنسانية واعتباره أن أموال المغتربين هي الأكسجين الأساسي الذي يغذّي الاقتصاد اللبناني وأن التحاويل المالية قد ساهمت في نزع فتيل أي انفجار اجتماعي.