لبنان | بالأرقام.. هكذا باتت تكلفة أجور النقل العمومي بعد ارتفاع أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 43 ثانية

نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً بعنوان “بعد ارتفاع أسعار البنزين والمازوت أجور النقل ترتفع عشوائياً”، أشارت فيه إلى أنه وبعد ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 65% من 77,500 ليرة إلى 128,200 ليرة للصفيحة، والمازوت بنسبة 69% من 58,500 ليرة إلى 98,800 ليرة للصفيحة، ارتفعت أجور النقل بواسطة السيارات العمومية أو الفانات الصغيرة والحافلات الكبيرة بنسبة أعلى من ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، ففي غياب التسعيرة الرسمية، أخذ صاحب كل وسيلة يحدد السعر الذي يريده، وجاءت ارتفاعات الأسعار العشوائية وفقاً للجدول التالي حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 40% و114%. وذلك حتى يوم الأربعاء في 25 آب 2021.

ويبلغ عدد وسائل النقل العمومية المخصصة لنقل الركاب:

33,256 سيارة عمومية (قسم منها لا يعمل).

4,225 حافلة صغيرة (14 مقعد وما دون).

1,977 حافلة كبيرة (ما فوق 15 مقعد).

جدول يبين ارتفاع كلفة النقل بوسائل النقل العمومية قبل وبعد رفع أسعار البنزين والمازوت: