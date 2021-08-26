لبنان | بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في الحازمية بقبضة “المعلومات”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2021 1:55 مساءً

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:

-ع. غ. (مواليد العام 1996، لبناني) يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات

بناء عليه، أعطيت الأوامر لدوريات شعبة المعلومات للعمل على تحديد مكان تواجده تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها.

– بتفتيشه والدراجة عثر على:

/8/ مظاريف من مادة الكوكايين زنتها حوالي /5.4/ غ قائم.

/17/ قطعة من مادة حشيشة الكيف.

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

كما ضبط داخل منزله الكائن في محلة الضاحية، ما يلي:

/3,764/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /10/ علب حبوب نوع “Carisol”، /214/ حبة ترامادول، /48/ حبة كبتاغون، میزان حساس، بندقية “بومب اكشن” مع /14/ طلقة، ممشط كلاشينكوف مع /3/ طلقات، سكين، هواتف خليوية ومبلغ مالي.

كما تم توقيف زوجته داخل منزلهما، وتدعى:

– ز. ط. (مواليد عام 1998، مصرية)

بالتحقيق معهما، اعترف (ع. غ.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، واعترفت (ز. ط.) انها على علم بقيام زوجها بأعمال الترويج وتخزين المخدرات داخل منزلهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.