لبنان | سفير الاتحاد الأوروبي بعد زيارته لعون: ما عاد في وقت.. تحملوا مسؤوليّاتكم!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

زار رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف رئيس الجمهورية ميشال عون.

طراف بعد لقائه الرئيس عون اعلن ان “منذ بدء الأزمة في لبنان عرفنا أنّه يجب المساعدة للتعامل مع هذه الأزمة ونؤمن أنّ لبنان بحاجة إلى الدعم ونأمل أن يكون مؤقتاً وسنقوم بكل ما يلزم”.

طراف اكد ان لبنان يمكنه الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب و”لكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم”

وتابع: “ما عاد في وقت”.

واشار طراف الى ان الاتحاد الاروبي يركّز على تشكيل حكومة تعيد ثقة اللبنانيين و”تشكّل الخطوة الأولى من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية ونحن هنا لدعم هذه العمليّة”.