لبنان | هل تم إصدار مذكرة “جلب” بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2021 1:27 مساءً

أكد أهالي ضحايا 4 آب المعلومات بأن المحقق العدلي ‎القاضي طارق بيطار أصدر مذكّرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وكانت مصادر قضائية مطلعة أشارت إلى أن المحقق العدلي ‎طارق بيطار اعتبر انه لا قيمة قانونية لرد امانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل ‎حسان دياب واصدر بالتالي مذكرة جلب بحقه وحدد 20 ايلول موعداً للاستماع اليه.

مصادر مواكبة لتحقيقات 4 آب، لفتت أيضاً إلى أن أمام القاضي البيطار أكثر من وسيلة قانونية للوصول إلى المتهمين وهو سيعتمدها في الأيام المقبلة إلا أن هذا الأمر قد يؤخّر صدور القرار الظني الذي يصرّ البيطار على الإعلان عنه في أقرب وقت.

يذكر أن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.