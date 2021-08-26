لبنان | نتائج شهادة الاجازة الفنية اليوم.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري التعميم رقم 53/2021 المتعلق بإصدار نتائج شهادة الاجازة الفنية.

وجاء في التعميم:

“حيث أنّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات ذات الصلة بشهادة الاجازة الفنية، وبهدف تمكين الطلاب المرشحين للشهادتين المذكورتين آنفًا من الاطلاع على نتائجهم،

اولًا: تُصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية، يوم الخميس الواقع فيه 26آب 2021 عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ثانيًا: يٌمكن للطلاب المرشحين الراغبين بالاطلاع على نتائجهم الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

ثالثًا: يُبلّغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني%”.