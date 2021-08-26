لبنان | اعتصام لسائقي باصات خط عكار طرابلس وبيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

نفذ سائقو الباصات العاملة على خط عكار طرابلس و طرابلس بيروت، اعتصاما تحذيريا عند مدخل طرابلس الجنوبي، حيث عمدوا الى تضييق الطريق ملوحين بقطعها، في حال بقيت امورهم على حالها واذا ما بقي قطاعهم بلا عمل في ظل ازمة المازوت.

وتوجه نقيب سائقي السيارات العمومية في الشمال شادي السيد الى المسؤولين في طرابلس وغيرها، بالدعوة “لحل هذه المعضلة”، محذرا من “تصعيد لا يريده المعنييون لان الوضع زاد عن حده وتجاوز حدود الاحتمال”.

وقال: “نحن نعتصم هنا اليوم مع إخوتنا سائقي الباصات، وهم منذ ما قبل عيد الأضحى لم يعملوا، ولا حتى بالف ليرة لبنانية، ومعلوم انه وصلت الى منشآت نفط طرابلس كميات من المازوت تباعا، ولكن يقولون انها مخصصة لقطاعات معينة، ونحن نلفت عناية من بيدهم الامر الى ان سائقي الباصات بشر وعندهم عائلات ويقومون بمهمة دقيقة، وغدا مسؤوليتهم أكبر مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين، ولكن وللأسف معاناتهم تكبر في ظل هذه الأزمة فهم لا يمتلكون في جيوبهم ولا بضعة آلاف”.

اضاف:”أننا نتوجه الى مجلس الأمن الفرعي، والى مجلس الأمن المركزي ليوفروا لهم المازوت، بدل الحرص كما حصل في مناطق مختلفة على الكازينو ودور الرقص والملاهي، هذه مسؤوليتهم فليتفضلوا”.

وتابع: “إخوتنا السائقين اليوم ضيقوا الطريق واعتصموا ليوصلوا رسالة، وغدا سيكونون مضطرين لاقفال الطريق اذا بقيت الأمور على حالها”.

وختم: “على المسؤولين في الأمن الفرعي والأمن المركزي، ان يواكبوا حاجات المدينة من سائقين وأصحاب أفران ومولدات، يعني ان يهتموا لأمر الفقير، هنا القضية وكفى”.

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