لبنان | عماد واكيم: الرئيس عون والتيار لا يهمهم تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب عماد واكيم انه “ليس هناك من شيء جديد، على صعيد تشكيل الحكومة، سوى الأجواء الإيجابية التي يحاول ان يشيعها القصر الجمهوري، ضمن الأسلوب الجديد الذي يعتمده هو والتيار الوطني الحر، ليظهروا أمام الرأي العام، من خلال ذلك، انهم هم من يسهلون التشكيل، وغيرهم من يعرقل”.

وأكد واكيم في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية ان “الواقع على الأرض بعكس ذلك، فهم لا يهمهم تشكيل الحكومة ويضعون الشروط، على الرغم من انهم يعلمون ان هناك ضغوطا كبيرة، وللأسف ان نجيب ميقاتي هو الرئيس الثالث المكلف لتشكيل الحكومة، وما زلنا في مكاننا”.

وقال واكيم ردا على سؤال حول ما إذا كنا سنصل الى الاعتذار: “ان تجربتنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون طويلة، فهو من قال: “يستطيع العالم ان يسحقني، ولا يأخذ توقيعي”، لذلك بغض النظر عن البطولة العابرة للتاريخ، فهو من أدخل الجيش السوري الى المناطق اللبنانية، وهو من أوصلنا الى هذا التاريخ اليوم.”