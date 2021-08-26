لبنان | الأمم المتحدة: لبنان بدأ بانهيار خطير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

قالت منسقة الأمم المتحدة المقيم في لبنان، المغربية نجاة رشدي إن البلاد بالفعل في بداية “انهيار خطير”، مشيرة إلى أن منظمتها تركز على “تجنب الانهيار التام للخدمات الأساسية”، على الرغم من أن الحل الوحيد المستدام يجب أن يكون من خلال تطبيق إصلاحات.

وفي مقابلة مع (إفي) من بيروت، صرحت رشدي “أنا لا أتحدث عن سيناريو نظري قد ينهار فيه الوضع في غضون بضعة أشهر إذا لم يتم فعل شيء. لا، نحن نتحدث عن بداية خطيرة لانهيار خطير والناس اليوم يدفعون ثمناً باهظاً للغاية”.

وأكدت المسؤولة الأممية بينما تجلس في مكتبها الذي لا يعمل فيه جهاز تكييف في ظل حرارة مرتفعة أن “الحل الوحيد، السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وإنقاذ اللبنانيين والبلد هو تطبيق إصلاحات”.

يشار إلى أن لبنان يوجد حالياً في يد حكومة انتقالية منذ أكثر من عام، بسبب غياب التوافق السياسي لتشكيل حكومة جديدة، مما يجعل من المستحيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في نهاية عام 2019 بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، مما ترك (78%) من اللبنانيين في حالة فقر -مقارنة بـ(55%) في عام 2020- ويعانون حالياً أيضاً من نقص كبير في الأدوية والوقود والكهرباء.