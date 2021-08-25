لبنان | خبر هام للمسافرين إلى لبنان عبر خطوط “طيران الإمارات”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة طيران الإمارات في بيان لها عن “زيادة أوزان الأمتعة المتاحة لركابها المسافرين إلى بيروت من عدد من الوجهات عبر شبكتها، اعتباراً من اليوم وحتى 30 أيلول 2021، وذلك لدعم عملائها في لبنان والمهجر.”

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات من اصطحاب 10 كيلوغرامات من الأمتعة الإضافية لحمل مواد تساهم في دعم العائلات والأصدقاء في الوطن.

وتتوفر هذه الزيادة لحاملي تذاكر الدرجة السياحية ودرجة الأعمال الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ولبنان وأستراليا.

كما ستتيح طيران الإمارات لعملائها الذين يسافرون إلى بيروت عبر دبي، القادمين من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وزامبيا وأنغولا وغينيا والسنغال وجنوب أفريقيا وساحل العاج وغانا، حمل قطعة أمتعة إضافية وزنها 23 كيلوغراماً.

وتسري الزيادة على الحجوزات عبر emirates.com أو عن طريق مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو وكلاء السفر المعتمدين، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.