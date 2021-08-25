لبنان | هل يودع اللبنانيون الكهرباء بعد منتصف أيلول؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أشارت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لقناة الـ LBCI أنه “كان هناك شح في الفيول اويل والمازوت المخصص لانتاج الطاقة، وقامت المؤسسة بتخفيض القدرة الانتاجية، كما طلبت من السفينتين التركيتين خفض القدرة الانتاجية الى نحو 170 ميغاوات”.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى ان “المؤسسة تريد ان تطول فترة الحفاظ على الفيول والغاز أويل كي تبقى تزود المواطنين ببعض ساعات من التغذية”.

كما أوضحت المؤسسة أن “انتاج الكهرباء سيكون مهددًا بشكل كامل في منتصف شهر أيلول”، مع الاشارة إلى انه “في نهاية شهر ايلول ينتهى العقد مع الشركة التركية وهناك توجه لسحب السفينتين”.