لبنان | بالفيديو والصور.. معركة بالسلاح المتوسط بين بلدتين شمال لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 13 دقيقة

أسلحة مستخدمة في الاشتباكات بين فنيدق وعكار العتيقة

تجدّدت الإشتباكات بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة اليوم، حيث تمّ استخدام أسلحة متوسّطة و”آر بي جي” و”بي 7″.

كما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لرشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية استخدمت في اشتباكات فنيدق وعكار العتيقة .

وأفاد شهود عيان بأن شباناً من فنيدق أشعلوا الدواليب ورموها من فوق الشير على حرش عكار العتيقه و أطلقوا النار على القرية بالرشاشات الثقيلة.