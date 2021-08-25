لبنان | بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الادوية وحليب الاطفال بمستودع في تعنايل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

اعلنت مصلحة الصحة في البقاع، في بيان، انه “في اطار حملة وزير الصحة الدكتور حمد حسن على مستودعات الادوية وبإشارة مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات ضبط التفتيش الصيدلي كميات كبيرة من الادوية وحليب الاطفال في مستودع البقاع في منطقة تعنايل”.

ولفتت الى انه “بتوجهيات القضاء تم مصادرة كميات كبيرة من حليب الاطفال والادوية المفقودة في الصيدليات لصالح وزارة الصحة سيتم توزيعها على مستوصفات زحلة والمنطقة”.