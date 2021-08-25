لبنان | لبنان حصل على حصّته من حقوق السحب الخاصة من “النقد الدولي”.. فكيف ستُوزع؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أميركي، في 2 أب. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 آب.

وقد تلقى لبنان 607.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات حقوق السحب ما يوازي 860 مليون دولار.

اشارة الى أن “تخصيص حقوق السحب الخاصة غير مشروط، ومع ذلك، من المهم أن يساعد توزيع حقوق السحب الخاصة في تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنفدة وأن يتم أي استخدام بطريقة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات الاقتصادية الكلية المطلوبة واستخدامها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني”.