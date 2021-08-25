لبنان | محطات وقود تتوقف عن العمل في الضنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بدأت محطة الزيرة للمحروقات الواقعة في محلة البياض على طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس إقفال أبوابها نهائيا، وفك معداتها وآلات تعبئة الوقود.

وجاءت الخطوة بعدما تعرضت المحطة مساء أمس لاعتداء وتكسير من قبل شبان، بعدما رفض صاحب المحطة طلبهم ملء خزانات سياراتهم بالوقود.

وكانت أكثرية محطات الوقود في الشمال قد اقفلت إما لشح تزويدها بالمواد، او بسبب تعرضها لأعمال شغب مما حدا بالعديد من اصحاب المحطات الى تفكيك تجهيزات الضخ والتعبئة، مما فاقم الازمة واستقر ضغط الناس على محطات قليلة فتسبب ذلك باقفال الطرق العامة كما يحصل منذ ايام على الطريق الدولي في القلمون باتجاه بيروت.