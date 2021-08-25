لبنان | بيروتي يكشف عن الرصاصة التي أصابت القطاع السياحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد الامين العام لأصحاب المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي أن الرصاصة التي أصابت القطاع أطلقت في عزّ الموسم في ظل إعلان الحجر الصحي على السائح العراقي.

وقال في حديث تلفزيوني: ” اقترحنا عدداً من الحلول ونناشد لجنة تدابير كورونا فرض الـ”rapid test” على المطار ونحن لا نريد أن نفرّط بصحة المواطن ولكن لا يجوز أيضاً التفريط بالقطاع السياحي”.

في المقابل، أوضح بيروتي أن القطاع السياحي أدخل ملياري دولار الى البلد منذ ايار حتى اول آب.

وأشار إلى أن الحركة السياحية كانت كبيرة. وقال: 14 الف سائح ومغترب يوميا، 5 طائرات من العراق كل يوم.

وأوضح أنه “في اول اب فوجئنا بقرارين، الأول هو إلزامية الطعم ضد كورونا لدخول أي مؤسسة سياحية، والثاني، الحجر الصحي على السائح العراقي.”

وأكّد أن السياحة العراقية انخفضت الى 5 او 6 %. وقال: هناك قرار بتدمير البلد.