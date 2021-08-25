اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بيروتي يكشف عن الرصاصة التي أصابت القطاع السياحي

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

القطاع السياحي

أكد الامين العام لأصحاب المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي أن الرصاصة التي أصابت القطاع أطلقت في عزّ الموسم في ظل إعلان الحجر الصحي على السائح العراقي.

وقال في حديث تلفزيوني: ” اقترحنا عدداً من الحلول ونناشد لجنة تدابير فرض الـ”rapid test” على المطار ونحن لا نريد أن نفرّط بصحة المواطن ولكن لا يجوز أيضاً التفريط بالقطاع السياحي”.

في المقابل، أوضح بيروتي أن القطاع السياحي أدخل ملياري دولار الى البلد منذ ايار حتى اول آب.

وأشار إلى أن الحركة السياحية كانت كبيرة. وقال: 14 الف سائح ومغترب يوميا، 5 طائرات من العراق كل يوم.

وأوضح أنه “في اول اب فوجئنا بقرارين، الأول هو إلزامية الطعم ضد كورونا لدخول أي مؤسسة سياحية، والثاني، الحجر الصحي على السائح العراقي.”

وأكّد أن السياحة العراقية انخفضت الى 5 او 6 %. وقال: هناك قرار بتدمير البلد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا