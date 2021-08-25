لبنان | ميقاتي يرجئ زيارته إلى قصر بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أرجأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زيارة قصر بعبدا التي كانت محددة اليوم الى يوم غد.

وكان افيد ان ميقاتي سيزوره بعبدا بعد الظهر. وقبل الارجاء، اشارت معلومات صحفية الى ان لا حكومة ولا اعتذار اليوم وان هدف الزيارة التشاور في التشكيلة التي يحملها ميقاتي.

في الموازاة، أفادت معلومات صحفية عن أن ميقاتي سيقدّم اليوم الى رئيس الجمهوريّة تشكيلة حكوميّة من 24 وزيراً مع تخصيص إسمين لوزارة العدل ليختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أحدهما.

في المقابل، أفادت معلومات “النهار” ان معضلة اساسية تواجه عملية التأليف التي تعثرت في مرحلة اختيار الاسماء للحقائب بعدما تم توزيعها.

وهذه المعضلة انحصرت اخيراً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاسيما في اختيار الاسماء العائدة للحصة الرئاسية، انطلاقاً من هاجس الثلث المعطل الذي يمكن ان يحصل عليه فريق العهد او رئيس “التيار الوطني الحر” بطريقة غير مباشرة.